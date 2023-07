Fluminense e Bragantino iniciam decisão do Brasileirão Feminino A2 domingo

Rio de Janeiro/RJ - O título do Brasileirão Feminino A2 começa a ser definido neste domingo (2). O Fluminense recebe o Red Bull Bragantino no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, às 15h, pela primeira partida da decisão, informou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol)*.

A finalíssima está marcada para o dia 10 de julho, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 19h.

Para chegar na decisão, o Tricolor conquistou a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo no jogo de ida, e empatou por 1 a 1 no jogo de volta. Já o Massa Bruta confirmou sua vaga na final após vencer o América-MG por 5 a 0 no placar agregado (2 a 0 na primeira partida e 3 a 0 na segunda).

A CBF informa que as equipes já se enfrentaram na Primeira Fase da competição. Na ocasião, o jogo se encerrou com um empate por 1 a 1, com gol de Gislaine para o Fluminense e Taiane para o Red Bull Bragantino.

Os clubes já têm vaga garantida no Brasileirão Feminino A1 2024, mas vão agora em busca da conquista do título brasileiro.

(*) Informações da CBF