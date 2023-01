Fluminense domina, goleia o Imperatriz-MA e avança na Copinha

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense dominou e goleou o Imperatriz, do Maranhão, por 5 a 0 no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté (SP), nesta sexta-feira (6). O clube tricolor não enfrentou dificuldades em jogo pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Arthur, Isaac, João Lourenço, João Neto, Gustavo Lobo e Luan Brito marcaram os gols para o Fluminense.

Com o resultado, o time carioca lidera o Grupo 14, com seis pontos, e está classificado para a próxima fase. Já o Imperatriz fica em segundo, com três, e depende de si para avançar.

O Fluminense é o segundo maior campeão da Copinha com cinco títulos, mas não conquista o torneio desde 1989.

NÃO TEM PARA NINGUÉM

O Fluminense atropelou no primeiro tempo e abriu quatro gols de vantagem logo antes do intervalo. Isaac foi o destaque do time, com um gol e duas assistências.

O domínio seguiu na segunda etapa, sem espaço para o time maranhense sequer sonhar. As substituições deram certo e a equipe manteve bem o ritmo.

Na última rodada, o Fluminense enfrenta o lanterna Taubaté, na segunda-feira (9), às 17h45. Já o Imperatriz decide a vaga diante do Porto Vitória, às 15h.