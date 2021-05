Fluminense arranca empate com o Junior (COL) e se mantém líder na Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após uma epopeia de deslocamentos e desorganização, o Fluminense saiu atrás, mas arrancou empate por 1 a 1 com o Junior (COL) nesta quinta-feira (6), em Guayaquil, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Borja, ex-Palmeiras, abriu o placar para os colombianos, mas Kayky igualou ainda no primeiro tempo.

A partida que seria em Barranquilla acabou disputada no Equador em função do caos social na Colômbia. A Conmebol remarcou o jogo com nova sede apenas 30 horas antes do apito inicial, e as equipes precisaram viajar mais de 1500 quilômetros.

Com o resultado, o time tricolor seguiu na liderança do Grupo D da Libertadores, agora com cinco pontos. O River Plate (ARG), logo atrás, tem a mesma pontuação, mas menor número de gols feitos. Junior e Santa Fe (COL) têm um ponto cada.

JUNIOR (COL)

Viera, Viáfara, Fuentes (Velasco), Martínez e Rosero Valencia; Moreno, Vásquez, Pajoy (Berdugo), Hinestroza e Cetré (Piedrahita); Borja. T.: Luís Peréa

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos; Yago (Wellington), Martinelli, Nene (Cazares); Luiz Henrique (Caio Paulista), Fred (Bobadilla) e Kayky (Gabriel Teixeira). T.: Roger Machado

Estádio: Monumental, em Guayaquil (EQU)

Árbitro: Julio Bascuñan (CHI)

Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)

Cartões amarelos: Martínez, Viera e Borja, (JUN) Nene, Nino e Danilo Barcelos (FLU)

Gols: Borja (JUN), aos 10', e Kayky (FLU), aos 19'/1ºT