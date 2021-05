Com chance de classificação, Palmeiras elimina Santos, agora ameaçado de queda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Santos nesta quinta-feira (6), por 3 a 2, no Allianz Parque, eliminou o rival do Campeonato Paulista e aumentou suas chances de avançar às quartas de final da competição. A equipe praiana agora corre risco de rebaixamento.

Com gols de Viña, Willian e Esteves, o time alviverde chegou aos 18 pontos, um menos do que o Novorizontino, o segundo colocado do Grupo C, no qual o Red Bull Bragantino, com 22, já está classificado, e o Ituano, com 10, não tem mais chances de avançar.

Na última rodada, no domingo (9), o Palmeiras precisa vencer a Ponte Preta em Campinas e torcer para o Novorizontino não passar de um empate com Corinthians, em Itaquera.

Em caso de igualdade no placar com o time de Campinas, o time alviverde poderia avançar desde que o Novorizontino seja derrotado em Itaquera e tenha, ao final da rodada, levado menos cartões vermelhos na primeira fase ou que o time do interior perca por mais de um gol de diferença.

Já o Santos se torna o segundo time grande a cair antes do mata-mata desde 2011, a partir de quando a fase derradeira foi sempre iniciada nas quartas de final. Até então, o único que havia sido eliminado era o Corinthians, em 2014.

O time praiano, aliás, é um dos mais vitoriosos desde a adoção deste formato. Nos últimos dez anos, levou quatro vezes o Estadual e foi duas vezes vice. A pior campanha no período havia sido registrada em 2020, quando caiu nas quartas de final e terminou o torneio em oitavo na classificação geral.

Nesta temporada, o time alvinegro se dividiu entre o Paulista e a Libertadores, na qual precisou jogar dois mata-matas na fase preliminar do torneio. Ao priorizar o continental, escalou muitos reservas ao longo do Estadual e somou apenas 10 pontos em 11 jogos.

Para piorar a situação santista, Marinho teve de deixar o clássico desta quinta no primeiro tempo, com uma lesão muscular, que poderá tirá-lo da sequência do Paulista e da Libertadores.

O Santos ainda chega para a última rodada do Estadual com a possibilidade de ser rebaixado. Com dez pontos, tem apenas um de vantagem para o São Bento, penúltimo colocado e seu adversário na despedida da primeira fase.

O Santo André, outro sob risco de queda, também soma dez pontos, mas está à frente dos santistas no saldo de gols (-5 a -9) —uma eventual queda seria concretizada com uma derrota expressiva para o Ituano combinada a uma vitória modesta do São Bento sobre o Santos, que inverteriam a vantagem no saldo.

No clássico, coube ao atacante Kaio Jorge marcar os dois gols da equipe. O primeiro veio aos 14 minutos da etapa inicial, empatando o placar que havia sido aberto por Viña, aos 14.

Antes do intervalo, Willian voltou a deixar os donos da casa em vantagem, aos 23. No início da segunda etapa, Kaio Jorge marcou novamente, de pênalti, aos 8.

Já aos 32, Lucas Esteves fez o terceiro do Palmeiras e definiu o placar.

Comandado pelo interino Marcelo Fernandes, o Santos deve anunciar ainda nesta sexta a contratação de Fernando Diniz, ex-São Paulo, para o lugar de Ariel Holán, que se demitiu do clube no último dia 26.

PALMEIRAS

Weverton, Mayke, Danilo Barbosa, Alan Empereur e Matías Viña; Felipe Melo (Danilo), Giovani, Zé Rafael (Zé Rafael), Gustavo Scarpa e Giovani (Lucas Esteves); Wesley (Rafael Elias) e Willian Bigode. T.: Abel Ferreira

SANTOS

João Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jean Mota (Kevin Malthus), Vinícius Balieiro (Marcos Leonardo) e Gabriel Pirani (Renyer); Marinho (Ângelo), Kaio Jorge e Lucas Braga (Lucas Lourenço). T. (interino): Marcelo Fernandes

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Alex Ang Ribeiro

VAR: José Claudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Zé Rafael (PAL); Gabriel Pirani, Jean Mota, Lucas Braga e Kaiky (SAN)

Gols: Matías Viña (PAL), aos 7', Kaio Jorge (SAN), aos 13’, e Willian (PAL), aos 22’/1ºT; Kaio Jorge (SAN), aos 7’, e Lucas Esteves (PAL), aos 32’/2ºT