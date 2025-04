Flamengo x Chelsea aparece no top 5 de ingressos mais vendidos do Mundial

O confronto entre Flamengo e Chelsea é o único com participação de um clube brasileiro na lista dos jogos com ingressos mais vendidos do Mundial de Clubes. A partida será realizada no dia 20 de junho, na Filadélfia (EUA), pelo grupo D.

Outros representantes do Brasil na competição — Palmeiras, Fluminense e Botafogo — ficaram de fora do ranking divulgado pela federação internacional de futebol.

No top 5 da FIFA, o duelo mais buscado pelos torcedores é Bayern de Munique x Boca Juniors, também marcado para o dia 20, em Miami. O Boca, aliás, tem dois confrontos entre os mais procurados: além do jogo contra os alemães, a partida contra o Benfica também figura na lista. O Real Madrid completa o ranking com duas partidas entre as mais requisitadas.

Os jogos mais procurados no Mundial de Clubes

Bayern de Munique x Boca Juniors (grupo C)

Boca Juniors x Benfica (grupo C)

Flamengo x Chelsea (grupo D)

Real Madrid x Al-Hilal (grupo H)

RB Salzburg x Real Madrid (grupo H)

Fifa libera mais ingressos

Na quinta-feira (10), a Fifa liberou mais lotes de ingressos para todos os 63 jogos do Mundial de Clubes. As entradas adicionais incluem os assentos de nível inferior, os mais procurados.