Flamengo se antecipa no mercado para ter reforços no início da pré-temporada

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo agiu no mercado ainda durante o Campeonato Brasileiro e pode se beneficiar disso, dando a Tite alguns dos reforços indicados já no início da pré-temporada.

O time rubro-negro já tem um acerto para a contratação do meia uruguaio De La Cruz, do River Plate (Argentina). As negociações tiveram início ao longo de 2023, o que fez a diretoria chegar para a etapa da conclusão da transação com os termos já avançados.

O clube da Gávea pagará ao time argentino US$ 16 milhões (cerca de R$ 79 milhões) pelo jogador, que fará sua última partida pelos Millionários na próxima sexta-feira (22).

Paralelamente, o Flamengo já tem conversas avançadas para contratar o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, outro onde o clube rubro-negro iniciou as negociações ainda com o Campeonato Brasileiro em andamento.

Já há um acordo entre o clube e o jogador, e o Flamengo tenta agora chegar a um denominador comum com o time de Bragança Paulista (SP) em relação aos valores.

O Flamengo acenou, primeiramente, com uma proposta de 5 milhões de euros (quase R$ 27 milhões). O Red Bull Bragantino, por sua vez, fez uma pedida de 7 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões).

As conversas caminham para que ambas as partes cedam e o valor fique na linha do "nem eu e nem você", no meio termo entre oferta e pedida.

O clube rubro-negro também entrou no páreo por Gustavo Scarpa, do Nottingham Forest (Inglaterra), e manifestou interesse, mas ainda não apresentou proposta. O ex-meia do Palmeiras também é desejado por Atlético-MG, Internacional e Vasco.

O Flamengo ainda busca, pelo menos, um lateral direito e um lateral esquerdo como contratações mais emergenciais, já que Filipe Luís se aposentou e o setor direito não conseguiu ter um "dono" da posição em 2023.