Flamengo não empolga e empata com o Goiás antes da final da Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo de pouca inspiração, Flamengo e Goiás ficaram no empate por 0 a 0 no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), nesta quarta-feira (20). A partida foi válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Flamengo cai para quinto lugar, com 40 pontos, e ainda pode ser ultrapassado na rodada. O Goiás sobe para 15º, com 26.

Os cariocas chegaram a Goiânia cercados de pressão depois da confusão envolvendo Marcos Braz e da derrota no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil no Maracanã. O dirigente não viajou para encontrar o time. O empate aumenta o clima ruim na equipe e no técnico Jorge Sampaoli.

Com nove desfalques e vivendo crise técnica, Sampaoli inovou com Rossi e Pablo no time titular. O goleiro fez a estreia e o zagueiro praticamente não havia sido utilizado pelo treinador.

O Flamengo agora volta as forças para a final da Copa do Brasil contra o São Paulo, no domingo (24), às 16h (de Brasília), no Morumbi. O Goiás só volta a entrar em campo na segunda-feira, dia 2, às 20h, diante do Botafogo, fora de casa.

O JOGO

O Flamengo fez um jogo com a bola nos pés, mas pouco produziu. O primeiro tempo teve nenhuma emoção e o Rubro-Negro encontrou dificuldades para conectar passes e boas jogadas. A primeira, e única, finalização aconteceu somente com 22 minutos.

O Goiás não se preocupou em ficar com a bola, mas aproveitou erros do Flamengo para tentar chegar. Nada que tenha feito o goleiro Rossi trabalhar de fato, com chutes para fora ou muito fracos.

A etapa inicial terminou com somente três finalizações (duas do Goiás e uma do Flamengo). O Rubro-Negro, vale lembrar, não chutou uma vez ao gol no primeiro tempo do jogo de ida da final da Copa do Brasil e seguiu com os mesmos problemas.

O segundo tempo voltou quase no mesmo ritmo do primeiro, mas com os times se esforçando um pouco mais. Mesmo assim, foram muitos passes para o lado e bolas longas sem sucesso.

Aos 10 minutos do segundo tempo, Jorge Sampaoli chegou a chutar o microfone da transmissão perto da área técnica. O auxiliar, que estava próximo, fez uma expressão de quem não entendeu.

O Goiás levou o primeiro grande susto aos 21 minutos, com Dodô, que tinha acabado de entrar. Com o jogo lento, a jogada individual foi a forma encontrada para tentar levar emoção. O time da casa foi quem se arriscou mais.

O lado esquerdo do Fla melhorou um pouco e fez o time desenvolver mais as jogadas, mas com pouca efetividade. Gerson e Bruno Henrique apareceram em alguns lances, mas a equipe continuou sem finalizar.

O primeiro susto de fato do Flamengo no jogo foi aos 31 minutos da segunda etapa, quando Igor Jesus mandou por cima. Pedro e Bruno Henrique desperdiçaram a chance de finalizar mais de perto. Na reta final, Tadeu salvou uma chance de Cebolinha, mas também sem tanto trabalho para o goleiro. Os dois arqueiros mal trabalharam.

Com pouca moral desde a chegada de Sampaoli, Cebolinha entrou criando duas das principais chances do Flamengo, mas não conseguiu marcar.

LANCES IMPORTANTES

Por cima! A primeira finalização do jogo foi aos 22 minutos, com chute de Pedro por cima do gol após troca de passes de Everton Ribeiro e Gerson.

Para fora. Aos 37, após erro do Fla no meio, Hugo cruzou e Matheus Babi tentou cabecear, mas Pablo colocou para escanteio.

Tranquilo. O primeiro chute do Flamengo na direção do gol foi aos seis minutos do segundo tempo. Bruno Henrique cortou a marcação e arriscou o chute, mas Tadeu ficou com a bola sem problemas.

Afastou. Aos 18, Hugo chutou da esquerda, Rossi fez a defesa parcial. No rebote, Palacios cruzou na área e o goleiro espalmou antes de o atacante do Goiás alcançar a bola.

Para fora! Aos 21, Dodô recebeu a bola e arriscou para o gol, mas mandou pela linha de fundo.

Uh! O Flamengo finalmente assustou aos 31 minutos. Thiago Maia lançou, Bruno Henrique recebeu e tocou para Pedro, que devolveu. Os dois tentaram, foram travados e a bola sobrou para Igor Jesus, que mandou por cima.

Ainda nada. Aos 41, Pedro recebeu a bola, avançou e abriu para Cebolinha. O atacante arriscou, mas Tadeu colocou para escanteio.

Passou! Aos 45, Thiago Maia lançou para Cebolinha, que cruzou na área. A bola rebateu em um jogador do Goiás e saiu pela lateral.

Rossi! No último minuto, Dodô bateu falta, mas a bola foi direto para as mãos do goleiro do Flamengo.

Ficha técnica

Goiás 0x0 Flamengo

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Luis Oyama (Alesson), Morelli e Guilherme Marques (Dodô); Allano (Vinicius), Matheus Babi (Denzel) e Anderson Oliveira (Julián Palacios). Técnico: Armando Evangelista.

FLAMENGO

Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Victor Hugo (Igor Jesus), Gerson (Everton Cebolinha) e Everton Ribeiro (Pedrinho); Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

Estádio: Hailé Pinheiro - Goiania (GO)

Juiz: Raphael Claus - SP (FIFA)

Assistentes: Neuza Ines Back - SP (FIFA) e Marcelo Carvalho Van Gasse - SP

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira - SC

Cartões amarelos: Palacios (GOI), Fabrício Bruno, Bruno Henrique, Igor Jesus (FLA)