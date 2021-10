Flamengo manda emissário ao Uruguai por logística da final da Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - De olho no tricampeonato da Libertadores, o Flamengo trabalha para arrumar os mínimos detalhes fora do campo e enviou um emissário a Montevidéu, local da decisão do torneio, diante do Palmeiras, em 27 de novembro, no Centenário.

O supervisor Gabriel Skinner embarcou nesta quinta-feira (7) para a capital uruguaia e terá uma série de encontros para ajustar os ponteiros para que os rubro-negros cheguem ao local com todo o plano de ação traçado.

Skinner vai se encontrar com a cúpula da Conmebol, que irá apresentar a ele todo o plano de logística traçado pela entidade que comanda o futebol sul-americano para o evento.

Uma visita ao hotel está na agenda e a ideia é conhecer as acomodações disponíveis para saber quais adaptações na estrutura serão necessárias para atender o Flamengo. Além disso, as áreas de circulação da delegação também serão avaliadas.

O dirigente vai também ao estádio Campeón del Siglo, campo do Peñarol, local designado para abrigar as atividades rubro-negras. O Flamengo quer saber se tem toda a estrutura de preparação física disponível ou se precisará embarcar equipamentos do Rio de Janeiro.

As acomodações e local de treino são designados pela Conmebol, não cabendo ao clube mudar nada neste sentido.

Skinner vai também ao aeroporto de Montevidéu para ver todas as rotas de embarque e desembarque para que o elenco possa circular em segurança na chegada e na saída.

O mesmo procedimento foi usado pelo Flamengo na decisão da Libertadores de 2019 e no Mundial de Clubes do mesmo ano. A rotina foi bem avaliada na Gávea e a expectativa é que os cuidados fora das quatro linhas façam a diferença.