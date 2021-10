Bruno Fratus é homenageado com chave de cidade nos EUA por bronze em Tóquio

Por conta da preparação durante todo o ciclo olímpico no centro aquático local, as autoridades da cidade entenderam que Fratus levou o nome de Coral Springs para o pódio em Tóquio. Receber as chaves da cidade funcionou, então, como um ato simbólico que reconhece o prestígio do atleta e faz dele um cidadão honorário.

Fratus conseguiu se refazer após um período conturbado na carreira e levou a medalha de bronze nos 50 m livres em Tóquio-2020. Em 2014, o atleta mudou-se para Coral Springs com a esposa, a treinadora Michelle Lenhardt, e desde então faz seus treinos no centro aquático da cidade, o Coral Springs Swim Club.

"Ser reconhecido por quem apoia e entende o poder transformador do esporte não tem preço. Tenho orgulho em chamar Coral Springs de lar", escreveu o nadador no Instagram.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruno Fratus recebeu a chave de Coral Springs, cidade onde mora nos Estados Unidos, como homenagem à conquista do bronze olímpico em nas Olimpíadas de Tóquio. O brasileiro, que vive na cidade desde 2014, recebeu a honraria das mãos do prefeito local.

