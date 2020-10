Flamengo goleia e garante vaga nas oitavas da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Por pouco o Flamengo não devolveu nesta quarta-feira (30) o placar sofrido no Equador há duas semanas, quando foi goleado por 5 a 0 pelo Independiente del Valle. O resultado de 4 a 0 sobre o rival equatoriano no Maracanã, além de convincente, garantiu a classificação antecipada da equipe às oitavas de final da Libertadores.

Os gols do time foram marcados por Lincoln e Pedro, no primeiro tempo, e por Bruno Henrique, duas vezes, na etapa final. O atacante, titular da equipe, estava no banco de reservas após tempo afastado pela Covid-19 e entrou na vaga de Gabriel Barbosa, que saiu machucado, pouco antes do final dos 45 minutos iniciais.

Com a vitória, o Flamengo chegou aos 12 pontos, na liderança do Grupo A. Para garantir o primeiro lugar da chave, basta empatar na última rodada da fase de grupos com o Junior Barranquilla. O Del Valle, com 9, pode chegar no máximo aos 12, se vencer o também equatoriano Barcelona.

FLAMENGO

Hugo; Matheuzinho (Isla), Natan, Noga e Ramon; Thiago Maia (Diego), Gerson e Arrascaeta; Gabigol (Bruno Henrique), Pedro (Michael) e ou Lincoln (Guilherme Bala). T.: Jordi Guerrero

INDEPENDIENTE DEL VALLE

Jorge Pinos; Landazuri, Schunke, Segovia, Preciado; Faravelli, Pellerano (Montaño) e M. Caicedo; Fernando Guerrero (Alvarado), Ortiz (Sánchez) e Torres (Chávez). T.: Miguel Ángel Ramírez

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Auxiliares: Juan Belatti e Pablo Gonzalez (ARG)

Cartões amarelos: Torres, Guerrero e Alvarado (IND); Noga (FLA)

Gols: Lincoln (FLA), aos 25min, e Pedro (FLA), aos 30min do 1ºT; Bruno Henrique (FLA), aos 5min e aos 26min do 2ºT