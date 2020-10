Com sustos, Corinthians empata em casa com Atlético-GO e mantém crise

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians apenas empatou por 0 a 0 com o Atlético-GO nesta quarta-feira (30), na Neo Química Arena, em jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

O time alvinegro demonstrou bastante fragilidade em campo e foi pressionado pelos goianos em diversos momentos.

O resultado mantém a crise no clube de Parque São Jorge, que se complica ainda mais na classificação do Brasileiro. O Corinthians ficou com 13 pontos, a dois da zona do rebaixamento.

Em 13º, uma posição acima dos corintianos, o Atlético tem 14 pontos.

Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino, no sábado (3), fora de casa. O Atlético-GO pega o Fortaleza, no domingo (4), também longe de seus domínios.

CORINTHIANS

Cássio; Michel Macedo, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Roni (Ramiro) e Cantillo (Camacho); Léo Natel, Luan (Cazares) e Otero (Gustavo Mantuan); Jô (Boselli). T.: Dyego Coelho

ATLÉTICO-GO

Jean; Dudu, Éder, Gilvan (Oliveira) e Nicolas; Edson, Marlon Freitas, Chico (Everton Felipe) e Matheuzinho (Matheus Vargas); Gustavo Ferrareis (Natanael) e Hyuri (Zé Roberto). T.: Vagner Mancini

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Michel Macedo e Roni (COR)