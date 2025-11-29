Flamengo entra na rota do Novo Mundial da FIFA após vencer a Libertadores





O Flamengo conquistou neste sábado (29) a Copa Libertadores da América, ao superar o Palmeiras na emocionante final realizada em Lima, no Peru. Além da glória continental, o título assegurou ao Rubro-Negro a última vaga na primeira edição da Copa Intercontinental da FIFA (Mundial Interclubes) de 2025.

O time, agora sob o comando técnico de Filipe Luís, inicia sua jornada internacional no Catar, onde disputará o chamado "Dérbi das Américas", válido pela segunda fase do torneio.

O primeiro desafio do Flamengo na Copa Intercontinental será no dia 10 de dezembro de 2025, contra o Cruz Azul, do México. A equipe mexicana se qualificou como campeã da Champions League da Concacaf. A partida ocorrerá no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan.

Estreia: Flamengo x Cruz Azul

Data: 10 de dezembro de 2025

Local: Estádio Ahmad Bin Ali, Al Rayyan, Catar

Em caso de vitória sobre os mexicanos, o Flamengo avança para a Challenger Cup (terceira fase) em 13 de dezembro, onde enfrentará o Pyramids, do Egito. O campeão africano garantiu sua vaga ao eliminar o Auckland City (campeão da Oceania) na primeira fase.

O vencedor da Challenger Cup terá a chance de disputar a grande final do Intercontinental da FIFA no dia 17 de dezembro, contra o PSG, campeão da Champions League 2024-25.

Entenda o Formato da Copa Intercontinental da FIFA

A nova competição da FIFA, que reúne os campeões continentais, tem um formato escalonado para definir o adversário do campeão europeu na final:

Primeira Fase: Os campeões da Ásia ou África se enfrentam com o vencedor da Oceania (em alternância anual).

Segunda Fase (Dérbi das Américas): O campeão sul-americano (Flamengo) enfrenta o campeão da Concacaf (Cruz Azul).

Terceira Fase (Challenger Cup): O vencedor da chave que envolve Ásia, África e Oceania (no caso, Pyramids) enfrenta o vencedor da chave América do Sul/Concacaf.

Final: O vencedor da Challenger Cup disputa a taça contra o campeão da Europa (PSG).

O Flamengo, como representante da América do Sul, tem um caminho de três jogos até a final, prometendo fortes emoções no Catar.