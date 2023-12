Flamengo e Santos empatam, e decisão da vaga na final da Brasil Ladies Cup fica para a última rodada

Flamengo e Santos empataram em 1 a 1, nesta quarta-feira (6), e vão decidir a vaga na final da Brasil Ladies Cup apenas na última rodada da fase de grupos. Com gol de Ketlen, as Sereias da Vila saíram na frente no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), mas tomaram o empate rubro-negro, anotado por Laysa, na segunda etapa. As duas equipes estão empatadas na classificação do Grupo B, com quatro pontos cada.

O Santos abriu o placar logo aos 8 minutos de jogo, quando Ketlen recebeu cruzamento perfeito e cabeceou com precisão. Apesar do bom início santista, a sequência do primeiro tempo foi bastante equilibrada.

O Flamengo iniciou a segunda etapa melhor. Logo no início, a atacante Crivelari saiu cara a cara com a goleira Anna Beatriz, mas não conseguiu finalizar. Cinco minutos depois, a lateral Jucinara chutou de muito longe e acertou o travessão. Apenas aos 31 minutos, logo após a parada técnica, veio o empate rubro-negro. Laysa, que havia acabado de entrar, recebeu dentro da área e colocou a bola no fundo das redes.

Flamengo e Santos disputam a última rodada da fase de grupos nesta sexta-feira (8). O time do litoral paulista enfrenta a Ferroviária, que ainda não pontuou na competição, equanto a equipe carioca encara a seleção paraguaia.

Caso os dois clubes continuem empatados em pontuação, a vaga na final será decidida pelo saldo de gols. No momento, as Sereias da Vila levam vantagem no quesito (4 contra 2 das rubro-negras). No Grupo A, Cruzeiro, Internacional e São Paulo ainda sonham com a classificação para a decisão.