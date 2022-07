Flamengo cumpre promessa e inicia processo de reformulação no elenco

RIO DE JANEIRO/RJ - Reformulação. A palavra que corre nos bastidores do Flamengo há algum tempo. O ano iniciou com a promessa, que só deve ser concretizada de fato no fim da temporada. Mas os sinais de uma reestruturação no elenco já estão à vista.

O jogador mais antigo do elenco, Willian Arão, puxou a fila e deu adeus ao clube carioca. Semanas depois, Diego Ribas anunciou que seu ciclo no Rubro-Negro se encerrará em dezembro. Vitinho, por sua vez, desistiu da renovação de contrato e pode antecipar a saída - em caso de boa proposta.

Contratados pelo ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello, os três marcaram o início do processo de reestruturação do Flamengo e, coincidentemente, puxam a fila nesta nova fase de reformulação. Outro personagem é Diego Alves, que chegou em 2017, tem contrato até o fim do ano e também deve deixar o clube.

Assim como Arão, Rodinei iniciou a trajetória no Fla em 2016 e possivelmente vive os últimos meses com a camisa rubro-negra. O contrato do lateral vai até dezembro e as tratativas por uma renovação não tem indicativos para uma extensão de vínculo. Neste período, o jogador passou pouco mais de um ano emprestado ao Internacional.

Camisa do Flamengo

Com contrato até dezembro de 2023, Everton Ribeiro vive a sua sexta temporada com a camisa do Flamengo. Aos 33 anos e um dos capitães da equipe, o camisa 7 já recebeu sondagens de clubes árabes em outras oportunidades.

Filipe Luís e David Luiz são outros atletas que estão em reta final de contrato. O futuro de ambos segue em aberto, no entanto, a possibilidade do lateral permanecer no clube como membro da comissão técnica é vista com bons olhos.

A reformulação se passa pela necessidade de 'oxigenar' e manter a saúde do elenco em dia. A idade, o tempo de casa e, claro, boas propostas são os pilares essenciais para que a promessa seja cumprida nos próximos meses. Arão foi o primeiro titular a deixar o clube, porém não foi o primeiro 'das antigas' a partir. O lateral Renê foi negociado em abril com o Internacional, visto que o Fla contratou Ayrton Lucas.

São seis jogadores - Diego Alves, Diego Ribas, Filipe Luís, Rodinei, David Luiz e Vitinho - com contrato até dezembro e, não à toa, o ano de 2022 é visto como oportuno para uma reformulação. Com as saídas iminentes, o Flamengo se mantém no mercado em busca de reforços.

Esta janela de transferências foi o pontapé inicial para a reformulação. Everton Cebolinha e Arturo Vidal são os primeiros novos integrantes do elenco, que hoje é comandado por Dorival Júnior. A lista não deve parar por aí, e o clube busca um volante, um atacante de lado e um lateral direito.