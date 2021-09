Flamengo consegue efeito suspensivo e Gabigol pode enfrentar o Grêmio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo conseguiu, na tarde desta sexta-feira (17), um efeito suspensivo para o atacante Gabigol e, assim, ele está à disposição do técnico Renato Gaúcho para o jogo com o Grêmio, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Mais cedo, o jogador havia sido punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta das manifestações após a expulsão no jogo com o Internacional.

O camisa 9 recebeu dois jogos de punição por chamar o futebol brasileiro de "várzea", depois de receber o cartão vermelho no duelo com o Colorado, no começo do mês passado. Ele já cumpriu um jogo, e seria desfalque para o confronto deste fim de semana.

Na derrota por 4 a 0 para o Inter, Gabigol foi expulso aos 17 minutos do segundo tempo, depois de bater palmas para o árbitro ao receber um cartão amarelo. Ao deixar o gramado, ele disse que o que estava acontecendo era "piada" e emendou: "Por isso que o futebol brasileiro é essa várzea!". As declarações do centroavante foram ouvidas pelo árbitro assistente número 1, Victor Hugo Imazu dos Santos, e passadas ao árbitro Paulo Roberto Alves Júnior, que relatou o episódio na súmula da partida.

No julgamento, a procuradoria do STJD entendeu que Gabigol teria infringido o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva". Nestes casos, a pena é de uma a seis partidas.