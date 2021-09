Com estreia de uruguaio na zaga, Santos enfrenta o Ceará no Brasileiro

O Santos não vence há oito partidas, considerando todas as competições. No Brasileirão, o jejum é de seis jogos -quatro empates e duas derrotas.

Carille mandará a campo pela primeira vez uma equipe com três zagueiros. Velázquez atuará ao lado de Danilo Boza e Wagner Leonardo. Outro desfalque do time é Lucas Braga, suspenso. Ele será substituído por Marcos Guilherme.

Titular com Carille, Sánchez não vive sua melhor fase no Santos, mas ainda tem movimentações importantes. Contra o Ceará, porém, os uruguaios não atuarão juntos, pois Sánchez foi liberado para tratar de uma lesão e ficou em Santos.

"[Os reforços] vão potencializar os garotos com Sánchez, jogador sobre quem recebi informações maravilhosas do dia a dia dele. Trabalho de vestiário é tão importante quanto o trabalho de campo", também citou em sua apresentação.

Já Carlos Sánchez é visto como peça essencial nos bastidores. O uruguaio, que ganhou um compatriota, tem papel importante em deixar o dia a dia mais leve, além de auxiliar os mais jovens, com quem tem moral e respeito. Esse tipo de experiência, assim com Velázquez tem, é o tipo de coisa que o treinador santista procura.

"Vi muitas coisas positivas, apesar de três treinos. Organização melhor, mas quero melhorar a compactação. Acho que o time está longe. Com quem contratamos, como o Velázquez, que me dará orientação atrás, vamos melhorar. O grupo é bom e vamos nos tornar fortes com mais trabalho e organização", disse o treinador após a eliminação do Santos na Copa do Brasil.

O defensor Velázquez terá sua estreia promovida contra o Ceará, neste sábado (18), às 21h, na Arena Castelão, pela 22ª rodada. Carille está ansioso para utilizá-lo, pois sabe de sua facilidade para organizar o jogo de trás. Além disso, o Alvinegro praiano tem baixas como Kaiky, titular absoluto que ainda se recupera de uma lesão de grau 2, Robson Reis, com entorse no tornozelo e Luiz Felipe, lesionado.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos usará da experiência uruguaia para tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro. Em 13º lugar, com apenas 23 pontos, o Alvinegro espera se distanciar da zona de rebaixamento. O técnico Fábio Carille tem dois bons personagens para saltar na competição brasileira: os uruguaios Emiliano Velázquez, 27, mas bem rodado, e Carlos Sánchez.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.