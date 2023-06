Flamengo bate o Santos em jogo com três gols em 12 minutos e sobe na tabela

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo de cinco gols, o Flamengo venceu o Santos por 3 a 2, na noite deste domingo (25), na Vila Belmiro sem público, e assumiu a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O jogo foi válido pela 12ª rodada.

O Flamengo teve a volta de Gabigol, que fez jogo discreto. O camisa 10 se recuperou de lesão muscular e atuou até os 39 minutos do segundo tempo.

O segundo tempo foi elétrico, com três gols em um intervalo de 12 minutos. Everton Ribeiro e Pulgar marcaram para o Flamengo, enquanto Fernández fez para o Santos.

O resultado colocou o Flamengo na terceira colocação. O clube ultrapassou o Palmeiras pelo número de vitórias e segue com oito pontos a menos do que o líder Botafogo.

Já o Santos estacionou nos 13 pontos e o Paulo Turra não estreou. O novo treinador acompanhou a partida em uma das tribunas da Vila Belmiro. O Santos é o 13º colocado.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira, às 21h30, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Já o Santos recebe o Blooming no mesmo dia, às 19h, pela Sul-Americana.

Como foi o jogo

O Flamengo controlou o jogo, e Cebolinha mandou no cantinho para abrir o placar. Mesmo fora de casa, o Rubro-Negro manteve a posse de bola e pressionou o Santos desde o início do jogo. Everton Cebolinha transformou a superioridade em gol.

Santos buscou subidas em velocidade, e deixou tudo igual. Com o Flamengo ditando o ritmo do jogo e ficando mais com a bola, coube ao Santos tentar escapadas em velocidade, e Mendoza não desperdiçou.

O Alvinegro tentou equilibrar a partida, viu Everton Ribeiro marca e buscou novamente o empate. O Santos voltou para o segundo tempo buscando ficar mais com a bola, viu o meia do Fla fazer o segundo, e buscou o empate apenas três minutos mais tarde.

Flamengo voltou a pressionar, e contou com a boa pontaria de Pulgar para movimentar o placar. O meio-campista finalizou na grande área para fazer o terceiro gol do segundo tempo em um intervalo de 12 minutos.

Santos subiu a marcação, buscou velocidade, e jogou ficou aberto. Novamente atrás no marcador, os donos da casa apertaram a marcação desde a saída de bola do Flamengo, em busca de roubadas de bola para partidas em velocidade. Do outro lado, o Flamengo procurou a posse de bola, com arrancadas, especialmente pelos lados do campo, para sacramentar a vitória. A defesa santista, porém, foi mais efetiva.

Lucas Pires no sacrifício. O jogador torceu o tornozelo nos minutos finais e, como o Santos já havia feito todas as alterações, permaneceu em campo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2x3 FLAMENGO

Competição: 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data e horário: 25 de junho de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Lucas Pires (Santos); Pulgar (Flamengo); Luan Dias (Santos)

Gols: Cebolinha (Flamengo), aos 22 minutos do primeiro tempo; Mendoza (Santos), aos 39 minutos do primeiro tempo; Everton Ribeiro (Flamengo), aos 4 minutos do segundo tempo; Rodrigo Fernández (Santos), aos 7 minutos do segundo tempo; Pulgar (Flamengo), aos 12 minutos do segundo tempo

SANTOS

João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires; Rodrigo Fernández (Sandry), Dodi (Bruno Mezenga) e Lucas Lima (Luan Dias); Mendoza (Lucas Barbosa), Soteldo (Ângelo) e Marcos Leonardo. Técnico: Claudiomiro Santiago

FLAMENGO

Matheus Cunha; Wesley, Fabricio Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Filipe Luis); Erick, Gerson, Victor Hugo (Thiago Maia), Everto Ribeiro (Arrascaeta); Cebolinha (Arrascaeta), Gabi (Pedro). Técnico: Sampaoli