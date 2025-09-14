   Compartilhe este texto

Filipe Luís cita 'não' ao Fenerbahce para seguir no Flamengo: 'Não é o momento'

Por Folha de São Paulo

14/09/2025 19h30
Esportes



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Filipe Luís falou após a vitória do Flamengo por 2 a 0 contra o Juventude sobre o interesse do Fenerbahce em tê-lo como substituto de José Mourinho na equipe, mas explicou que "não é o momento" de deixar o comando da equipe carioca.

O ex-lateral afirmou que ficou feliz pela sondagem, mas possui objetivos bem traçados na carreira e compromisso a cumprir com atletas do Rubro-negro.

"Primeiro, quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia. Mas não é o momento. Não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo o que eu quero para a minha vida, para a minha carreira e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube e eu pretendo honrar", explicou Filipe Luís.

O treinador confirmou também que a partida desta semana, contra o Estudiantes, é a mais importante do ano. Mas, negou já ter iniciado preparação para o duelo, já que enfrentaria o Juventude neste final de semana pelo Brasileirão, e pensará na Libertadores apenas nesta segunda-feira.

"É o jogo mais importante do ano, para mim é. É sempre o próximo, o mais importante, mas dado o valor das quartas da Libertadores contra o Estudiantes, depois de uma temporada incrível que nós estamos fazendo, claro que é o jogo mais importante do ano. Mas eu, sinceramente, só preparei o jogo do Juventude. Fiz tudo pensando em como vencer o Juventude, e a partir de amanhã começaremos a estudar e trabalhar para ver quais são as melhores soluções para poder encarar o Estudiantes, que sem nenhuma dúvida é um grande adversário."

Filipe Luís reforçou a importância da partida pelo torneio sul-americano e que, por maior que seja a vantagem no primeiro encontro, o duelo não se decide em 90 minutos.

"Não se resolve no primeiro jogo. Por mais elástico que seja o placar. Dificilmente vai se resolver um jogo de quartas de Libertadores no primeiro jogo. Em casa ou fora de casa. Sabemos disso. Porque nós temos que pensar que são jogos, são 180 minutos, onde temos que estar na nossa melhor versão. Existem jogadores que jogam e crescem muito na frente da torcida. Existem jogadores que jogam melhor e desempenham melhor fora de casa. Então, estamos preparados para enfrentar uma eliminatória. Sabendo que não podemos cometer erros nesse primeiro jogo para poder tentar fazer dois jogos perfeitos para poder passar."

O Flamengo vai enfrentar o Estudiantes nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), e busca a vitória no Maracanã para levar a vantagem das quartas para a Argentina.

