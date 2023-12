Filipe Luis anuncia aposentadoria e se despede do Flamengo: 'melhores anos da minha vida'

Filipe Luis anunciou a sua aposentadoria nesta quinta-feira (30), após sofrer com lesões nesta temporada que o impediram de continuar pelo tempo que gostaria em campo.

O lateral-esquerdo catarinense de 38 anos oficializou a sua decisão de não renovar o contrato com o Flamengo. A despedida dos gramados acontece no domingo, dia 3, no jogo contra o Cuiabá no Maracanã.

'Foi uma decisão muito difícil, quem me conhece, sabe. Sempre disse aos meus amigos, ao meu entorno, que eu gostaria de jogar até os 45 [anos], mas, infelizmente, não é possível. Este ano eu tive muitos problemas físicos, que me levaram a ter muita dificuldade em disputar a minha posição e a disputar uma vaga no time titular'

Como eu falei em outras entrevistas, em outras ocasiões, eu voltei para o Brasil para jogar no Flamengo. Como eu não posso jogar no Flamengo, eu prefiro me retirar e começar uma nova empreitada', disse ele.

O atleta tem o desejo de se tornar técnico futuramente e deixou claro que nunca irá abandonar o futebol.