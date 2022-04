Filho posta foto com Rincón e agradece orações

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Filho do ex-meio-campista Freddy Rincón, Sebastian compartilhou uma foto com o pai, que está internado em estado crítico após sofrer grave acidente de carro na madrugada desta segunda-feira (11). O jovem de 28 anos, que também é jogador de futebol, agradeceu pelas orações.

Em postagem no Instagram, Sebastian Rincón postou uma foto de mãos dadas com o pai e afirmou "seguimos firmes" para falar sobre a luta pela recuperação do pai, que permanece em estado grave e passará por avaliação neurológica.

"Muito obrigado por todas as mensagens de apoio! Sei que com as orações e energia positiva de vocês o velho vai sair dessa", escreveu Sebastian nos Stories do Instagram.

Segundo o mais recente boletim médico divulgado pelo hospital Clínica Imbanaco, "o paciente segue com acompanhamento avançado e sem variações no prognóstico". Rincón sofreu traumatismo craniano e passou por cirurgia de quase três horas.

De acordo com a imprensa colombiana, o automóvel em que o ex-atleta estava se chocou com um ônibus, no bairro San Fernando, em Cali. As imagens mostram que o acidente atingiu um prédio entre as ruas 5 e 34 do bairro. O ônibus e o carro onde estava Rincón foram muito danificados.

O prefeito de Cali, Jorge Iván Ospina, informou que o carro que transportava Rincón ultrapassou o sinal vermelho momentos antes do acidente. O relatório da Secretaria de Mobilidade informa que uma das câmeras de segurança mostrou o veículo no qual estava o ex-jogador não respeitando um sinal vermelho antes de se chocar com o ônibus.

De acordo com o jornal 'El País', da Colômbia, além de Rincón, mais três pessoas ficaram feridas: o homem que dirigia o ônibus envolvido no acidente e mais duas pessoas que estavam com o ex-atleta no carro. O prefeito de Cali informa que o motorista do ônibus sofreu uma fratura na perna, foi operado e está fora de perigo.