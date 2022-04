Especialista em mata-mata, ex-técnico de Neymar comanda zebra na Champions

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela segunda vez na história, o Villarreal está nas semifinais da Liga dos Campeões. A equipe dirigida pelo espanhol Unai Emery surpreendeu o Bayern, buscou um empate por 1 a 1 no finalzinho da partida, em Munique, e sobreviveu ao confronto por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0.

Caiu assim um dos gigantes da principal competição europeia, seis vezes campeão. E sobreviveu o time de Emery, que vai mostrando mais uma vez grande capacidade de conduzir equipes em campeonatos de mata-mata. Ele tem quatro títulos da Liga Europa no currículo –três pelo Sevilla e um pelo próprio Villarreal– e agora busca o sucesso no torneio maior.

O espanhol, hoje com 50 anos, foi o primeiro treinador de Neymar no Paris Saint-Germain. Não teve grande relação com o atacante e durou apenas uma temporada, com sucesso restrito ao território francês. Após dois anos no Arsenal, chegou ao Villarreal, que ganhou a última Liga Europa em cima do tradicional Manchester United.

Na Liga dos Campeões deste ano, o time espanhol também não se acovardou diante de clubes tradicionais. Nas oitavas de final, após empate em casa, classificou-se com uma vitória por 3 a 0 sobre a Juventus em Turim. Agora, castigou o Bayern, que saiu na frente na noite de terça-feira (12) e dominou a maior parte do jogo.

A formação alemã abriu o marcador aos sete minutos do segundo tempo, em saída errada dos visitantes. Müller tocou a bola para Lewandowski, que girou sobre a marcação e finalizou com precisão. Estava empatado o placar agregado do confronto.

Aí, Unai Emery fez uma decisão que se mostrou decisiva, aos 39, mexendo no meio-campo e trocando Coquelin por Chukwueze. Três minutos depois, em contra-ataque pela esquerda, Moreno fez o cruzamento para o nigeriano, que bateu de primeira.

O Villarreal repete, no mínimo, a campanha de 2005/06, temporada na qual foi conduzido pelo meia argentino Riquelme e esteve entre os quatro finalistas. Agora, com seu nome de destaque no banco de reservas, tenta ir mais longe.

Também avançou às semifinais outro espanhol, este de tradição bem maior no torneio. O Real Madrid, 13 vezes campeão, sofreu diante do Chelsea, perdeu nos 90 minutos dentro de casa, mas sobreviveu com um gol de Benzema na prorrogação.

Superado por 3 a 1 em Londres, o Chelsea começou bem e chegou a fazer 3 a 0 em Madri, com gols de Mount, Rüdiger e Werner, o último aos 30 do segundo tempo. Só aí o Real acordou e forçou a prorrogação com gol do brasileiro Rodrygo, após ótimo passe de Modric.

No tempo extra, apareceu aquele que tem sido o grande nome da equipe branca. Aos sete minutos do primeiro tempo, o francês Benzema recebeu cruzamento preciso do brasileiro Vinicius Junior e marcou de cabeça. Com a derrota por 3 a 2, a formação madrilena avançou.

O adversário do Real será definido nesta quarta (13) e sairá do confronto entre Atlético de Madrid e Manchester City, em Madri. Em Londres, o City triunfou por 1 a 0.

Já o oponente do Villarreal será Liverpool ou Benfica. O Liverpool está em boa vantagem após vitória por 3 a 1 em Lisboa. O duelo de volta ocorre também nesta quarta, na Inglaterra.