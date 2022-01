Fifa prorroga prazo para lista de inscritos do Mundial de Clubes

O Palmeiras estreia no Mundial em 8 de fevereiro e encara na semifinal contra o vencedor de Al Ahly x Monterrey. A outra semifinal é entre Chelsea e Al Hilal ou Al Jazira ou AS Pirae.

O motivo da mudança é a preocupação da Fifa com possíveis casos de Covid-19 nos elencos. Desta forma, os clubes terão mais tempo para fazer alterações antes do torneio caso necessário.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.