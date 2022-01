Palmeiras vai disputar final em casa; Santos repudia escolha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Paulista de Futebol (FPF) publicou um comunicado para oficializar que a decisão da Copa São Paulo de Juniores será realizada no Allianz Parque. Além do local, ficou decidido também que Palmeiras e Santos entrarão em campo às 10h, nesta terça-feira (25), para decidir a final.

Sem contar com o Pacaembu, tradicional palco da decisão, mas atualmente em reforma, a Federação Paulista argumentou ter levado em consideração a melhor campanha do Palmeiras na fase de classificação e a determinação de clássicos com torcida única para optar pelo Allianz Parque. Outra pendência era sobre o horário da partida, já que o rival Corinthians estreia no Paulistão no mesmo dia contra a Ferroviária, às 21h. Por isso, o horário escolhido para a Copinha foi o das 10h, para evitar possíveis encontros de torcedores rivais.

Minutos depois da oficialização do local, o Santos usou suas redes sociais para repudiar a decisão da FPF. Segundo a nota, o presidente Andres Rueda chegou a sugerir alternativas de locais em campos neutros, e lamenta a postura da federação por preferir definir o Allianz como local da final.

O UOL Esporte apurou que o presidente do Santos chegou a conversar com o governador João Doria sobre o assunto e o governo garantiu segurança em qualquer estádio que a final fosse disputada. Com isso, o dirigente santista sugeriu que o jogo fosse disputado no Canindé ou no Morumbi, mas a decisão foi da FPF.

"O Santos FC lamenta e repudia a decisão da Federação Paulista de Futebol (FPF) de marcar a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta terça-feira (25/01) para o Allianz Parque. O Peixe considera que tal decisão, que no regulamento da competição está sob responsabilidade do Departamento de Competições da FPF, privilegia o outro finalista e não atende ao princípio de isonomia. Desde o término das semifinais, na noite de sábado, o presidente do Santos, Andres Rueda, manteve contato com o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, argumentando que nosso adversário tinha o direito de jogar com torcida, mas que o estádio deveria ser neutro. Historicamente, as finais da Copa SP ocorrem no Pacaembu, como o próprio regulamento deixa claro. Rueda apontou diversas alternativas para que a final ocorresse seguindo o tradicional princípio da neutralidade nesta competição de base e reitera seu descontentamento com a decisão", publicou o Santos.

Veja a nota completa da FPF:

"Após análise minuciosa de todas variáveis envolvidas na grande final da Copa São Paulo e diálogo com a Polícia Militar de São Paulo, a FPF anuncia horário e local da partida entre Palmeiras e Santos.

Enfrentamos a impossibilidade de utilizar o Pacaembu, tradicional palco da final da Copinha, e, por motivos de segurança, outras instalações na capital paulista. Considerando a melhor campanha entre os finalistas e a regulamentação de torcida única entre os clássicos paulistas, o Palmeiras naturalmente teria sua torcida. Portanto, a grande final acontecerá no Allianz Parque.

Há, na terça-feira, 25 de janeiro, data da grande final, agendada partida entre Corinthians e Ferroviária, às 21h, pelo Paulistão Sicredi 2022. Com esta agenda, também por motivos de segurança dos torcedores e torcedoras paulistas, a FPF optou por agendar a final entre Palmeiras e Santos para 10h, evitando possível encontro entre torcedores no transporte público.

Segue, assim, as informações oficiais para a grande final:

Final da Copa São Paulo 2022

Palmeiras x Santos

Data: 25/01/2022

Horário: 10h

Local: Allianz Parque"