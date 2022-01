Ricardo Oliveira tem novo clube e disputará A2 do Paulistão aos 41 anos

O Azulão faz sua estreia na A2 do Paulista nesta quarta-feira (26), contra o Monte Azul, às 15h (de Brasília), no estádio Otacília Patrício Arroyo.

Ricardo Oliveira encontrará um nome conhecido do futebol paulista no São Caetano: o também atacante Rildo. O jogador de 32 anos passou por Ponte Preta, Santos e Corinthians.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O experiente atacante Ricardo Oliveira, de 41 anos, foi anunciado como novo reforço do São Caetano para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.

