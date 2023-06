Felipão é o novo técnico do Atlético-MG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar da promessa de não ser mais treinador de nenhuma equipe no Brasil, Luiz Felipe Scolari, 74, é o novo técnico do Atlético-MG.

O acerto aconteceu na manhã desta sexta-feira (16) e o clube postou em sua conta no Twitter uma foto da taça de campeão do mundo sobre a camisa da equipe, em referência à Copa de 2002, que ele venceu com a seleção brasileira.

Felipão vai ocupar a vaga que era do argentino Eduardo Coudet. Ele deixou o Atlético-MG insatisfeito com a reação da torcida ao seu trabalho.

O contrato do gaúcho será até o final de 2024 e foi a alternativa encontrada pela diretoria depois de não conseguir fechar com sua principal opção. O português Bruno Lage, o preferido, decidir ficar no futebol europeu.

O "sim" de Scolari ao Atlético-MG acontece semanas depois de dizer não ter mais nenhuma intenção de comandar qualquer equipe no futebol brasileiro. Ele ocupava cargo de diretor técnico no Athletico-PR, onde como treinador, levou o time à final da Libertadores de 2022, quando foi derrotado pelo Flamengo.

Em Curitiba, ele era o principal fiador do trabalho de Paulo Turra. No mesmo dia em que aceitou o emprego em Belo Horizonte, seu pupilo foi demitido no Athletico.

Além do título mundial de 2002, Felipão também conquistou a Copa das Confederações de 2013 com a seleção brasileira. Em clubes, ganhou duas Libertadores (Grêmio-1995 e Palmeiras-1999), dois Brasileiros (Grêmio-1996 e Palmeiras-2018) e quatro Copas do Brasil (Criciúma-1991, Grêmio-1994 e Palmerias-1998 e 2012), entre outros títulos.

Ele era o treinador brasileiro no Mundial de 2014, quando a seleção caiu por 7 a 1 diante da Alemanha no Mineirão, estádio usado pelo Atlético.

No comando de Portugal, foi finalista da Eurocopa de 2004 e semifinalista na Copa de 2006.