Federações reservam seis datas para o retorno da Copa Sul-Minas já em 2023

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Realizada entre 2000 e 2002, a Copa Sul-Minas foi um torneio de início de temporada disputado por clubes de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O formato de disputa que permite a realização de clássicos nacionais antes do começo do Campeonato Brasileiro agrada aos dirigentes das principais equipes dos estados citados, assim como das federações locais. Tanto é assim, que o calendário de 2023 já terá seis datas reservas para a realização da Copa Sul-Minas. A reportagem teve acesso ao documento enviado aos clubes de Minas Gerais, de como ficaria o Campeonato Mineiro nas duas próximas temporadas.

Atualmente com 12 clubes na elite local, o Mineiro utiliza 14 das 16 datas reservas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a realização dos estaduais. Com o novo formato, a disputa em Minas Gerais teria 12 datas em 2023 e somente dez datas a partir de 2024, mas sem alterar a quantidade de clubes na Primeira Divisão.

A redução na quantidade de jogos nos estaduais visa encaixar as seis datas reservas para a Copa Sul-Minas sem afetar o calendário nacional. O torneio regional voltaria a ser disputado por 16 clubes, sendo quatro de Minas Gerais, quatro do Rio Grande do Sul, quatro do Paraná e quatro de Santa Catarina. Os participantes vão ser definidos de acordo com o desempenho nos respectivos estaduais. A Supercopa, como tem sido tratada internamente, contaria com os três melhores colocados de cada estadual, além do melhor clube ranqueado de cada federação.

O formato de disputa da Sul-Minas em 2023 e 2024 será por mata-mata, com confrontos nas oitavas, quartas, semifinal e final. As seis datas serão dividas da seguinte maneira: confrontos de ida e volta nas oitavas e quartas, enquanto a semifinal e a final seriam decididas em apenas um jogo cada fase. No documento a que a reportagem teve acesso, não consta se a final acontecerá com mando do clube com melhor campanha ou num estádio neutro, como faz a Conmebol com a Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores.

"O que temos ouvido para 2023 é que há um desejo dos clubes em prol da diminuição do número de datas. Isso passa por uma reformulação de todo o campeonato. Não nos surpreenderia se os clubes apresentassem um modelo completamente diferente. Muito provavelmente isso ocorrerá, com a redução do número de datas, inclusive pensando em uma possibilidade de um regional envolvendo Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul", disse o presidente da FMF, Adriano Aro, em entrevista à Rádio Itatiaia, mas sem citar que as fórmulas de disputa já foram discutidas e enviadas aos clubes.

Na próxima segunda-feira (24), os 12 clubes que disputarão o Módulo I do Campeonato Mineiro em 2023 vão se reunir na sede da FMF, para o conselho técnico da competição. É quando será votada a mudança no formato de disputa. A definição será dos clubes e cada voto tem um peso diferente. Atual campeão mineiro, o Atlético-MG tem peso 12, enquanto Cruzeiro, que foi vice, tem peso 11, e assim consequentemente, até o Ipatinga, que foi vice-campeão do Módulo II em 2022 e retorna à elite do futebol local com peso 1 no voto.

COMO SERÁ O CAMPEONATO MINEIRO

Embora exista o desejo dos grandes clubes e das federações pela realização da Copa Sul-Minas já em 2023, ainda depende de uma série de acordos, como aprovação da maioria dos clubes, de patrocinadores e até mesmo da televisão, que tem contrato assinado para os estaduais do ano que vem com um determinado número de partidas. Então, mesmo que a Sul-Minas não retorne em 2023, o desejo da FMF já é pela adequação do calendário em Minas Gerais, visando a temporada 2024.

Desde 2004 o Mineiro é disputado no mesmo formato, com todos os clubes se enfrentando em turno único na primeira fase e os melhores classificados avançando às finais. Em quase 20 anos as mudanças foram apenas na quantidade de equipes classificadas, já foram oito em 12, e agora está com quatro em 12. Além disso, em 2022 a final foi disputada em jogo único.

A proposta da FMF para o ano que vem prevê a divisão das equipes em três grupos com quatro clubes cada. Os confrontos seriam fora dos respectivos grupos, o que daria oito partidas para cada um na primeira fase. Avançariam de fase os campeões de cada chave, além do segundo melhor classificado geral. As semifinais e a final seriam disputadas em jogos de ida e volta, totalizando 54 partidas disputas em 12 datas entre janeiro e março.

Para 2024 o formato sugerido pela FMF é praticamente idêntico, apenas com a redução de jogos na semifinal e final. As duas fases seriam decididas em apenas um confronto, totalizando 51 partidas para a realização do Campeonato Mineiro em apenas dez datas, também no período de janeiro a março.

TRÊS TÍTULOS DE MINAS GERAIS

Todas as edições realizadas da Copa Sul-Minas foram vencidas por clubes mineiros. Em 2000 o América se tornou o primeiro campeão, ao bater o Cruzeiro na final. Nas temporadas 2001 e 2002 a Raposa foi a vencedora, a vencer Coritiba e Athletico-PR, respectivamente.

Se a partir de 2023 serão reservas apenas seis datas para a realização da Copa Sul-Minas, nas edições anteriores o torneio contou com mais datas. Em 2000 e 2001 foram 12 participantes e dez datas reservas para cada ano. Em 2002 a competição passou a contar com 16 clubes e foi disputada em 19 datas.

A Sul-Minas terminou em 2003, a partir da mudança no formato do Campeonato Brasileiro, que passou a ser disputado por pontos corridos. Com a necessidade de mais datas para a realização do Nacional, a CBF cortou a disputa de alguns regionais, como também aconteceu com o Torneio Rio-São Paulo.