Falta de espaço e valores fizeram Palmeiras topar vender Giovani ao Qatar

A reportagem apurou que, no entendimento do clube, é melhor vender um jogador pouco utilizado como Giovani do que outros titulares do elenco como Raphael Veiga, Gustavo Gómez, Rony, Zé Rafael e Gabriel Menino.

Valores são considerados muito bons. O Palmeiras era dono de 100% dos direitos do atleta, e vendeu 50% por R$ 47 milhões —um valor muito significativo para o terceiro jogador da posição, atrás de Artur e Luis Guilherme. Em uma futura negociação, o clube alviverde embolsará 50% do valor.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras vê como um bom negócio a venda do jovem Giovani para o Al Sadd, do Qatar.

