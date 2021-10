'Falar menos e trabalhar mais', diz Léo após tropeço do São Paulo

"Temos que lamentar as chances que perdemos. É falar o menos possível e trabalhar mais para que as coisas deem certo", resumiu Léo em entrevista à TV Globo na saída de campo.

O Tricolor paulista saiu na frente com Rigoni ainda no primeiro tempo, mas cedeu o empate a segunda etapa. O próprio Rigoni e Calleri tiveram chances para ampliar a vantagem, mas desperdiçaram.

O defensor falou em trabalhar mais para mudar o rumo do Tricolor no torneio nacional.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Léo lamentou o empate do São Paulo contra a Chapecoense por 1 a 1 na tarde deste domingo (3), na Arena Condá, pela 23ª rodada do Brasileirão.

