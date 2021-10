Andreas comemora atuação pelo Flamengo e exalta elenco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Destaque da vitória do Flamengo por 3 a 0 contra o Athletico-PR neste domingo (3), com um gol e participação no primeiro tento, anotado por Everton Ribeiro, o meia Andreas Pereira celebrou sua atuação pelo Rubro-Negro e exaltou a qualidade de seus companheiros.

"O time vem voando, jogando bem, então entrar nesse time facilita muito o meu trabalho", afirmou o camisa 18 logo após o jogo no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O meio-campista tem disputado vaga com Diego, que ficou de fora da partida por lesão. Andreas considera que, se o elenco tem boas peças, garantir uma posição entre os titulares se torna uma tarefa mais difícil ainda.

"Tem uma concorrência muito grande, a gente tem um elenco muito forte. Tem que trabalhar todo dia nos treinamentos e mostrar do que sou capaz para ajudar a equipe", concluiu.

O próximo compromisso do Fla, agora o segundo colocado do Brasileiro, com 38 pontos, é a partida contra o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, às 20h30 da próxima quarta-feira (6).