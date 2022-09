Fagner revela história de acidente dramático

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (1º), dia do aniversário de 112 anos do Corinthians, o lateral Fagner publicou uma carta aberta à torcida para falar sobre sua relação com o clube. A certa altura do texto, o jogador conta sobre um acidente na infância que o fez passar por duas cirurgias.

"Quando eu tinha sete anos, entrei numa porta de vidro. Estava brincando no prédio onde morava e simplesmente entrei na porta. Rompeu todos os ligamentos, a pele descolou do braço, cortou artéria, tudo", escreve Fagner em texto publicado pelo site The Players Tribune. Ele já havia falado sobre o acidente outras vezes, mas nunca com tantos detalhes.

Ele recebeu os primeiros socorros de uma vizinha, que era enfermeira, e em seguida foi levado ao hospital. Foram quatro horas e 15 minutos na cirurgia de emergência.

"Aqueles médicos salvaram minha vida", agradece Fagner. No entanto a recuperação não foi como o esperado, e o então garoto precisou de outra operação.

"Com o passar do tempo, meu braço esquerdo começou a atrofiar. Meu pai suspeitou que aquilo não era normal e me levou na AACD. Na cirurgia de emergência, alguns ligamentos tinham ficado grudados na pele, por isso eu teria que ser operado de novo. Meu pai vendeu o carro, pagou todos os exames, a operação e, graças a Deus, eu pude ter uma vida normal", completa o lateral direito.

Ele revela que até hoje tem "um pequeno déficit de coordenação": o braço esquerdo não é tão firme quando o direito. "O lado é mais fraco, não consigo nem fechar minha mão e, na musculação, preciso de um aparelho especial para conseguir fazer os exercícios", diz Fagner, que esclarece que as adaptações não atrapalham na rotina de atleta.

No Corinthians desde 2014, Fagner é um pilar defensivo do time de Vítor Pereira. Ele já tem 467 partidas pelo clube e está a poucos jogos de entrar no Top 10 de jogadores que mais atuaram na história do clube. O próximo jogo deve ser neste domingo (4), na Neo Química Arena, quando o time alvinegro encara o Internacional pelo Brasileiro.