Andreescu não perdoa chances perdidas e elimina Bia Haddad Maia no US Open

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em poucos lugares do circuito mundial Bianca Andreescu se sente tão à vontade no US Open, onde foi campeã em 2019, quando tinha apenas 19 anos. A canadense deu outra amostra disso na noite desta quarta-feira (31), em um jogo que entrou pela madrugada contra a brasileira Bia Haddad Maia. Atual número 48 do mundo, Andreescu impôs seu jogo de variações, cometeu pouquíssimos erros no primeiro set e fez Bia pagar caros pelas chances perdidas na segunda parcial. O placar final mostrou 6/2 e 6/4, e a atual número 48 do mundo eliminou a paulista de 26 anos do torneio nova-iorquino.

Com o triunfo, a canadense avança para a terceira rodada para enfrentar a francesa Caroline Garcia, que também vive grande momento no circuito mundial. Campeã do WTA 1000 de Cincinnati, há pouco mais de uma semana, Garcia vem em uma sequência de dez vitórias. Nesta quarta, superou a russa Anna Kalinskaya por 6/3 e 6/1.

Bia Haddad Maia, por sua vez, segue sem alcançar a terceira rodada de um slam na carreira. Atual número 15 do mundo nas simples, ela continuará em Nova York para a disputa da chave de duplas. Ela e a cazaque Anna Danilina estrearão no torneio contra a sérvia Aleksandra Krunic e a polonesa Magda Linette. O US Open é importantíssimo para Bia e Danilina porque elas brigam pela classificação para o WTA Finals na modalidade. As oito melhores parcerias do ano disputam o evento de fim de ano e, atualmente, brasileira e cazaque são justamente a oitava melhor dupla da temporada.

COMO ACONTECEU

Bia entrou em quadra com um plano de jogo agressivo, evitando deixar a bola nas mãos de Andreescu, que tem um jogo com mais opções e poderia deixar a brasileira correndo atrás da bolinha por muito tempo. Logo no primeiro game, a paulista cometeu três erros não forçados, sempre exagerando na dose, e perdeu o saque. Andreescu, por sua vez, tentava aplicar seu estilo de jogo habitual, variando entre slices de direita e esquerda, bolas com muito top spin e, de vez em quando, golpes mais retos buscando winners.

A canadense não só executou o que pretendia como o fez com muita precisão. Em todo o primeiro set, Andreescu cometeu apenas três erros não forçados contra 13 da brasileira. Em 33 minutos, depois nova quebra no sétimo game, a campeã de 2019 fechou a parcial em 6/2.

Aos poucos, porém, Bia começou a jogar mais solta, aparentemente mais acostumada com as variações de Andreescu. No quarto game, depois de uma excelente devolução vencedora e um winner, a brasileira teve dois break points, mas não conseguiu converter. No sexto game, a história se repetiu. Mais um winner de devolução e mais duas chances de quebra. Novamente, Andreescu se salvou e confirmou o saque. Bia até teve uma bola nada complicada para conseguir a quebra, mas mandou um forehand longo.

As chances perdidas custaram caro. No sétimo game, foi Andreescu quem executou uma devolução agressiva e um winner. Bia, então, cometeu uma dupla falta e um erro não forçado e teve o saque quebrado. A campeã de 2019 venceu outro game duro no oitavo game para abrir 5/3 e, pouco depois, fez o mesmo para completar a vitória.