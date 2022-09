Manchester United vence o Leicester no Inglês com Cristiano Ronaldo em campo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United venceu o Leicester por 1 a 0, na tarde desta quinta-feira (1º), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Inglês. O placar foi construído com um gol de Sancho ainda no primeiro tempo.

Com esse resultado, os comandados de Ten Hag ficaram na quinta colocação na tabela, passando inclusive o Liverpool. Com nove pontos somados, o United nove está com seis a menos que o líder, o Arsenal.

Já o Leicester, faz um péssimo começo em 2022-23 e é o lanterna do Inglês, com um empate e quatro derrotas até aqui.

O Manchester volta a campo contra os Gunners, no próximo domingo (04), às 12h30 (de Brasília). O Leicester enfrenta o Brighton, também no domingo, às 10h (de Brasília).

Os primeiros minutos do confronto foram de maior domínio do Manchester. A equipe de Ten Hag passou a maior parte do tempo com a bola no setor ofensivo, tentando furar a defesa adversária.

Aos 20 minutos, após bobeada da defesa do Leicester, Bruno Fernandes passou para Rashford no meio, que deu um leve toque para Sancho. O camisa 25 dominou em velocidade na entrada da área, tirou do goleiro Ward e finalizou para abrir o placar.

O final da primeira etapa e o início da segunda foi de equilíbrio entre as equipes. O United passou a controlar mais a partida, já que estava com a vantagem no placar. Já o Leicester começou a correr atrás do prejuízo, por estar perdendo em casa.

O brasileiro Casemiro estreou no último final de semana, na vitória do United contra o Southampton, mas o meia teve poucos minutos. Na partida desta quinta, o camisa 18 ganhou mais minutagem na equipe de Ten Hag. Isso pode ser um indicativo de uma possível titularidade no próximo confronto do Manchester, contra o Arsenal.

Há poucas horas de fechar a janela de transferências, Cristiano Ronaldo entrou em campo no confronto contra o Leicester. Após um longa novela sobre sua permanência ou não no United, o craque português deve seguir no clube nesta temporada.