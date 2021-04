Expulsão de Neymar contra o Lille pode render três jogos de suspensão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com informações do jornal 'Le Parisien', a expulsão de Neymar contra o Lille será julgada pela Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França na próxima quarta-feira. Estima-se que o camisa 10 do PSG possa pegar até três jogos de suspensão.

A garantia que já se tem é que Neymar não enfrenta o Strasbourg na próxima rodada do Campeonato Francês. Caso ele seja punido com a pena máxima prevista para este tipo de situação, perderá o jogo contra o Saint-Etienne e as quartas de final da Copa da França.