Valencia abandona campo após insulto racista contra jogador francês

Nas redes sociais, o Valencia se pronunciou e afirmou: A equipe se reuniu e decide voltar a lutar pelo escudo, mas firme na condenação do racismo em todo o mundo. Valencia em todas as formas. NÃO AO RACISMO", escreveu.

O brasileiro Gabriel Paulista e jogadores do Valencia tiveram de conter Diakhaby. Os jogadores do Valencia abandonaram o gramado e o jogo foi paralisado por alguns minutos.

De acordo com informações do jornal espanhol "Marca", Cala teria dito a seguinte frase para Diakhaby: "Negro de merda".

Diakhaby discutiu com o jogador Juan Cala, do Cádiz, após uma jogada aérea contra o Valencia. O zagueiro ficou muito irritado com algum comentário de Cala e foi tirar satisfação com o jogador adversário com a bola rolando.

