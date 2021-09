Excesso de empates frustra plano do Cruzeiro de voltar à Série A

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A 13 rodadas do fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro já igualou nesta temporada o número total de empates obtidos na edição passada da competição. No último fim de semana, a equipe celeste somou seu 13º empate, no 1 a 1 contra o Vasco.

Junto com o Vitória, o Cruzeiro é a equipe que mais empatou até aqui no torneio. Para se ter ideia de quanto essa estatística chama a atenção, a equipe celeste tem mais do que o dobro de empates do Coritiba, líder da Série B. O time paranaense empatou seis vezes no torneio, mesmo número de vitórias do time celeste.

O desempenho até aqui deixa o Cruzeiro na 13ª posição, com 31 pontos, 13 abaixo do G-4, e com apenas 0,85% de chance de acesso à Série A segundo o Probabilidades do Futebol, site atualizado pelo departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Apesar da marca indigesta, Belleti, que substituiu o suspenso Vanderlei Luxemburgo diante do Vasco, preferiu celebrar o último empate pelas condições do jogo, em que o Cruzeiro marcou no último minuto da partida, no lance seguinte ao clube carioca ter um gol anulado pela arbitragem.

"A gente tem uma missão que é devolver o Cruzeiro ao lugar que lhe pertence, que é a Série A. Temos que tirar proveito desse ponto conquistado aqui, vamos em busca do nosso objetivo e não desistimos em nenhum momento. Os jogadores têm ciência de que o caminho é árduo e difícil, mas todo mundo tem que concordar comigo que é um time que nunca desiste e jamais abre mão de desistir e lutar", disse o auxiliar na ocasião.

A ideia agora é voltar a vencer contra o CSA, domingo (26), às 16h, no estádio Independência. A partida vai marcar o reencontro do Cruzeiro com o técnico Mozart, que passou pelo clube mineiro nesta temporada, mas agora comanda a equipe alagoana —ele, inclusive, vem embalado por ter vencido o Botafogo na quinta (23).

Estádio: 16h (de Brasília) deste domingo (26)

Horário: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Transmissão: TV Globo e Premiere