Exame confirma lesão grave, e judoca Maria Suelen está fora das Olimpíadas

TÓQUIO, JAPÃO (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Maria Suelen Altheman sofreu uma contusão grave no joelho esquerdo durante a luta das quartas de final do judô nas Olimpíadas de Tóquio, contra a francesa Romane Dicko, nesta sexta-feira (30). Exames de ressonância magnética confirmaram a ruptura completa do tendão patelar e, por isso, a judoca está fora dos Jogos.

Natural de Amparo, interior de São Paulo, Suelen ainda disputaria a repescagem e o torneio por equipes, mas ficará de fora das competições. "A Maria Suelen me ligou, chorando bastante, triste. Dói muito. Falando que teria chance mesmo com a derrota", disse o consultor dela, Leandro Guilheiro, ao SporTV.

A lesão de Maria Suelen é grave e, muito provavelmente, ela precisará se submeter a uma cirurgia. A recuperação levaria cerca de seis meses.

O embate começou muito parelho, com ambas se atacando e conseguindo se manter em igualdade. Entretanto, em um lapso, a francesa conseguiu um ippon, finalizando a luta.

Na queda, Maria Suelen acabou com o joelho deslocado para a direção errada e se machucou. Um dos desafios da judoca para Tóquio-2020 era exatamente não aumentar e nem diminuir o peso, por causa das cirurgias que teve no joelho.

Esse não é a primeira vez que Maria Suelen passa por situação semelhante. No Mundial de 2014, ela se lesionou durante luta contra a cubana Idalys Ortiz, uma de suas principais adversárias, e precisou deixar o tatame de maca. Posteriormente, exames apontaram ruptura no ligamento cruzado do joelho direito, com necessidade de cirurgia.