Ex-zagueiro do Bahia morre aos 30 anos vítima de câncer

"Nossa solidariedade a familiares e amigos do ex-zagueiro Dudu, titular do time do Bahia finalista da Copa SP de 2011. Gaúcho de Tupandi, ele lutava contra o câncer desde 2020, quando o Esquadrão participou de campanhas de solidariedade nas redes sociais", escreveu o Bahia no Twitter.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-zagueiro Eduardo Enrique Ludwig, também conhecido como Dudu, morreu nesta sexta-feira (11), aos 30 anos, em decorrência de um câncer, que enfrentada desde 2020. Ele estava internado em um hospital em Guaporé, no Rio Grande do Sul.

