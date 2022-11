CEO do Vasco coloca modelo de jogo como preponderante na busca por técnico

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco atravessa uma reformulação no elenco para a próxima temporada e uma das buscas mais imediatas é a de um novo treinador, após a definição de que Jorginho não permanece. De acordo com Luiz Mello, CEO da SAF do clube, há conversas com a 777 Partners para a definição de um modelo de jogo para que novos passos no mercado possam ser dados.

O dirigente representou o time cruzmaltino no arbitral que debateu a tabela e o regulamento do Campeonato Carioca do ano que vem, realizado na tarde desta sexta-feira (11).

"Ontem [quinta-feira] publicamos que o Jorginho não fica. Então, está muito recente. O Paulo [Bracks, diretor esportivo] está trabalhando em uma busca de novos treinadores e, ao longo do tempo, vamos anunciar", disse.

"Se eu puder ter um treinador que me garanta todas as vitórias, seria o melhor (risos). A gente está buscando aquele que se adeque ao nosso plano de jogo. Estamos conversando com o pessoal da 777, definindo o modelo de jogo para que depois a gente possa trazer os jogadores que façam sentido dentro desse modelo", completou.

Luiz Mello também indicou que os jogadores que têm cláusulas de renovação automática terão os contratos respeitados.

"Se o atleta tem uma cláusula de renovação, a gente vai respeitar. Vamos respeitar porque, em um primeiro momento, foram os que acreditaram no projeto e era a forma de trazê-los, e até o final eles entregaram, que era o acesso", afirmou.

Questionado sobre a situação de Nenê, o CEO apontou que as partes estão conversando:

"Nenê é um ídolo do Vasco, está sempre de alto astral, extremamente competitivo, um cara que auxilia muito o treinador, mas estamos vendo ainda. É um cara que tem um futuro grande como gestor, como atleta. Só tenho coisas boas a falar do Nenê".

Luiz Mello citou ainda que o Vasco mantém o interesse em administrar o Maracanã e realizou recentes contatos para avançar no assunto.

"A gente ainda não teve [resposta]. O Vasco continua com interesse no Maracanã. A gente trouxe um consórcio forte, com a W/Torre e Legends para que, realmente, a gente possa administrar o Maracanã. Então, o Vasco continua com interesse e avisamos ao Governo, ao governador e ontem estive com um conselheiro do TCE", salientou.