Ex-tenista Olga Sharypova acusa namorado Alexander Zverev por agressão

A ex-tenista russa Olga Sharypova acusou o namorado, o tenista alemão Alexander Zverev por violência doméstica. Eles mantiveram um relacionamento entre os anos 2018 e 2019, de acordo com o Sistema Globo.

"Fui passear com a Dasha Medvedeva em Nova York e chegamos um pouco atrasadas. Ele ficou muito furioso por causa disso e discutimos. As nossas discussões nunca tinham razão. Nesse dia ele tentou me estrangular com uma almofada, torceu meus braços. Tentei fugir da sala várias vezes, mas ele não me deixou", contou Sharipova.

Segundo a ex-tenista outras agressões ocorreram, mas somente em outubro de 2019 que ela conseguiu romper de vez com o atleta.

"Não foi a primeira vez que ele levantou a mão para mim. Aconteceu muitas vezes, mas eu sempre me culpava pelas coisas que aconteciam", desabafou.

Ainda de acordo com a publicação, os relatos de Sharypova sobre as agressões que sofreu vieram à tona no mesmo dia em foi divulgada que Zverev será pai. Segundo a russa a decisão de expor o ex-namorado não tem relação com a notícia da paternidade, foi uma decisão pessoal que a exigiu muita coragem.

"O que aqui é importante é que ele assuma a responsabilidade pelos seus atos, sejam eles violência ou um filho. Não tenho medo de levar com processos ou reações negativas das pessoas que o defendem. Já lidei com coisas muito piores enquanto namorei com ele. E estou aqui", garantiu Sharypova.

Alexander Zverev negou as acusações e disse que não entende a revolta da ex.