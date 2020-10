Bahia faz gol contra e perde para o Melgar na ida da Copa Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia começou com derrota a segunda rodada da Copa Sul-Americana. Em Lima, no Peru, a equipe perdeu para o Melgar por 1 a 0 nesta quinta-feira (29), com um gol contra na parte final do segundo tempo.

O jogo se encaminhava para um empate quando um erro coletivo do Bahia decidiu a partida, aos 34 minutos. Elias errou passe no meio de campo, que permitiu contra-ataque ao Melgar. Amoroso foi lançado na direita, ganhou a corrida contra Elber, tabelou dentro da área e cruzou: Nino Paraíba tentou cortar e acabou mandando para o fundo das próprias redes.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta (5), às 21h30 (de Brasília). Para se classificar, a equipe brasileira precisa vencer por dois gols de diferença. Caso devolva o placar mínimo, a decisão irá para os pênaltis. Vitória do Bahia por um gol de diferença mas com tento do Melgar dará a vaga ao time peruano.

MELGAR

Carlos Cáceda; Pedro Ibáñez (Neyra), Hernán Pellerano, Alec Deneumostier (Fuentes), Paolo Reyna; Pablo Míguez, Walter Tandazo (Dani Cabrera), Joel Amoroso, Joel Sánchez ; Jhonny Vidales (Arakaki), Othoniel Arce (Írven Ávila). T.: Marco Valencia

BAHIA

Douglas; Ernando (Nino Paraíba), Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba; Grégore, Ramon (Daniel), Elias; Rossi (Fessin), Clayson (Élber), Gilberto (Saldanha). T.: Mano Menezes

Estádio: Nacional, em Lima (PER)

Árbitro: Carlos Betancur (COL)

Assistentes: Sebastian Vela e Jhon Gallego (COL)

Cartões amarelos: Carlos Neyra (MEL); Daniel e Grégore (BAH)

Gol: Nino Paraíba (contra, MEL), aos 34min do 2ºT