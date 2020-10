Grêmio marca cedo, bate o Juventude e abre vantagem na Copa do Brasil

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio venceu o Juventude por 1 a 0 nesta quinta-feira (29), na Arena, em duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida se resolveu logo no início, com gol de Isaque, e foi administrada pelo time de Porto Alegre.

O resultado dá ao clube tricolor o direito de jogar por qualquer vitória ou empate no confronto de volta, na próxima quinta (5), em Caxias do Sul. Se o Juventude vencer por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis —dois ou mais de margem dá a vaga direto às quartas.

Antes, porém, o Grêmio encara o Red Bull Bragantino, na segunda (2), pelo Campeonato Brasileiro, e o Juventude joga no domingo (1°), contra o Guarani, pela Série B.

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Everton), Matheus Henrique, Ferreira (Thaciano), Isaque (Jean Pyerre) e Pepê; Diego Souza. T.: Renato Gaúcho

JUVENTUDE

Marcelo Carné; Igor, Wellington, Nery Bareiro e Eltinho; Bochecha (Marciel), João Paulo e Renato Cajá (Rafael Silva); Wagner (Capixaba), Breno e Dalberto (Bispo). T.: Pintado

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: João Paulo (JUV); Pepê (GRE)

Gols: Isaque (GRE), aos 8min do 1ºT