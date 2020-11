Ex-técnico do São Paulo, Osorio é demitido do Atlético Nacional

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Querido e lembrado por muitos torcedores do São Paulo, o técnico Juan Carlos Osorio foi demitido neste domingo (1º) do Atlético Nacional.

"O Atlético Nacional informa aos seus torcedores, imprensa e opinião pública, que o professor Juan Carlos Osorio Arbeláez não seguirá no comando do clube", anunciou o time por meio de nota oficial.

Curiosamente, antes de assumir o São Paulo em 2015, Osorio havia deixado o comando do mesmo Atlético Nacional. Ele chegou ao time paulista em junho e deixou o clube para assumir a seleção mexicana de futebol em outubro daquele ano após 28 jogos.

Depois de deixar o São Paulo para assumir a seleção mexicana, Osorio ainda treinou a seleção do Paraguai com a missão de levar o país para a Copa do Mundo de 2022, mas pediu demissão após cinco meses.