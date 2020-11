Piloto da F1 atropela mecânico durante pit stop e cena vira meme; Assista

Uma cena inusitada marcou o GP de Ímola, neste domingo (1). O piloto canadense Lance Stroll acabou atropelando um mecânico da Racing Point. Apesar do susto, ele passa bem.

O jovem de 22 anos ao levar seu carro aos boxes para um pit stop, ultrapassou o local onde deveria parar e derrubou um dos mecânicos, que estava a frente do veículo.

O momento gerou memes na internet; Confira algumas reações

Saiu a análise da central do apito sobre o lance envolvendo o Stroll e o mecânico pic.twitter.com/9FcfmZhA7E

Tô morrendo com a galera falando que o Stroll atropelando o mecânico tinha que ser a abertura da nova temporada de Drive to Survive.

Rindo com respeito