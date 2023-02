Ex-patinador russo que teve mãos e pés amputados tem chances de sobreviver

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Roman Kostomarov, ex-patinador russo que precisou amputar ambos os pés e as mãos por complicações de uma pneumonia grave, tem grandes chances de sobreviver. A informação é da agência de notícias russa TASS.

Situação do medalhista olímpico dos Jogos de Inverno de Turim, em 2006, era crítica. Em entrevista ao portal de notícias, Sergey Tsarenko, diretor do Centro Nacional de Pesquisa Médica do Ministério da Saúde da Rússia, relatou que Kostomarov foi internado em janeiro com "pneumonia grave". Dias depois ele entrou em coma por conta de seu estado.

Esposa do atleta afirma que seu sintoma inicial foi uma tosse leve. Oksana Domnina, medalhista de bronze em Vancouver-2010, também contou que Roman Kostomarov não se sentia mal antes de dar entrada no hospital.

Roman Kostomarov está internado desde o dia 10 de fevereiro

Ele deu entrada em uma clínica em Moscou com pneumonia grave e chegou a ser conectado a um ventilador pulmonar. Depois, foi transferido para uma outra unidade, onde foi submetido ao procedimento de saturação artificial do sangue com ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpórea).

Kostomarov foi diagnosticado com influenza e pneumonia bilateral progressiva e teve necrose tecidual devido à sepse. Ele precisou, na semana passada, amputar os dois pés e, nesta semana, a gangrena nos membros também fez com que a amputação das mãos fosse necessária.

O ex-atleta desenvolveu problemas no coração e nos vasos sanguíneos, além de uma fibrose no pulmão esquerdo. Ele também perdeu muito peso e está sendo alimentado por uma sonda.