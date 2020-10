Everaldo faz no fim e Corinthians vence o Vasco no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians se recuperou da goleada sofrida para o Flamengo no último fim de semana e venceu o Vasco por 2 a 1, no estádio de São Januário, pela 18ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno.

O gol da vitória do Timão saiu no fim do jogo com Everaldo. Antes, Mantuan abriu o placar e Ribamar empatou, nesta quarta-feira (21).

Se Vagner Mancini garantiu o segundo triunfo no comando do Corinthians, o português Ricardo Sá Pinto estreou com derrota, a quinta seguida do Vasco.

Apesar das poucas oportunidades criadas, o jogo começou disputado. Na primeira chance, o Timão abriu o placar aos 23min. Em contra-ataque, Cazares serviu Mantuan, que bateu colocado e fez o seu primeiro gol como profissional.

A partida caminhou sem novas oportunidades e foi para o intervalo. Na volta, o Vasco quase empatou logo aos 8min, quando Ribamar, de voleio, carimbou o travessão de Cássio.

Melhor na etapa final, o Vasco chegou ao empate aos 26min. Carlinhos cobrou escanteio, Talles ajeitou para Ribamar que, na pequena área, mandou de letra para o fundo do gol.

Em rápida resposta, aos 28min, Vital saiu livre cara a cara com Fernando Miguel, mas parou no goleiro. O Timão conquistou a vitória já aos 44min do segundo tempo. Everaldo, que saiu do banco, tentou o cruzamento, a bola desviou na marcação e parou na rede de Fernando Miguel.

VASCO

Fernando Miguel, Cayo Tenorio, Miranda, Leandro Castan e Henrique; Andrey (Léo Gil) e Marcos Júnior (Lucas Santos); Vinícius (Bruno Gomes), Carlinhos e Talles Magno; Ribamar (Parede). Técnico: Ricardo Sá Pinto

CORINTHIANS

Cássio, Fagner, Marllon, Gil, Fábio Santos; Xavier; Ramiro (Camacho), Ederson (Mosquito), Mateus Vital; Cazares (Luan) e Mantuan (Everaldo). Técnico: Vagner Mancini

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Jean Marcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima (ambos do RN)

Cartões amarelos: Ederson (C); Castan (V)

Gols: Mantuan, aos 23min primeiro tempo; Ribamar, aos 26min do segundo tempo, Everaldo, aos 44min do segundo tempo