Estupro coletivo: STJ analisa hoje recurso de Robinho sobre pena no Brasil

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai analisar nesta quarta-feira (2) um recurso de Robinho, que foi condenado pelo governo italiano a nove anos de prisão pelo crime de estupro coletivo. A defesa do ex-jogador quer a íntegra dos documentos originais da ação penal, enquanto a justiça do país europeu pede que o réu cumpra a pena no Brasil, já que não pode ser extraditado. O réu, vale ressaltar, não pode ser enviado à Itália porque a Constituição Federal não permite a extradição de brasileiros natos.

O mesmo pedido apresentado pela defesa do ex-atacante já foi negado em março deste ano pelo ministro do STJ Francisco Falcão.

O recurso será discutido pela Corte Especial do STJ no plenário do colegiado, de forma presencial. Em nota, o STJ informou que a sessão poderá ser acompanhado em transmissão ao vivo pelo YouTube, às 14h.