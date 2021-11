Estudante é picado por escorpião durante prova do Enem em Goiás

MACEIÓ, AL (UOL-FOLHAPRESS) - Em Goiânia, um estudante de 17 anos que fazia o segundo dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) precisou ser socorrido ao HDT (Hospital de Doenças Tropicais) depois de levar uma picada de escorpião na perna. O nome do aluno foi preservado.

Ele estava em um prédio da Escola de Artes e Arquitetura da PUC-GO (Pontifícia Universidade Católica de Goiás) na tarde de hoje.

O candidato precisou deixar a sala de aula depois de ter os primeiros socorros prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar. Ele tentava uma vaga em medicina, mas nem fez a prova por conta do incidente. O UOL entrou em contato com a PUC-GO, mas a instituição ainda não se posicionou sobre o ocorrido.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, o adolescente contou que recebeu o caderno de provas e, pouco tempo depois, sentiu uma leve picada na perna, seguida de ardência no local. Quando olhou para o chão, viu um escorpião amarelo. Um dos fiscais da sala matou o bicho.

A mãe do estudante foi avisada da situação e está com ele no HDT-GO, que não divulgou o estado de saúde do paciente nem se ele terá de ficar internado.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) disse, por meio de nota, que o candidato poderá participar da reaplicação do Enem, marcada para os dias 9 e 16 de janeiro de 2022.

Para tanto, deve fazer uma solicitação na Página do Participante, seguindo as normas do edital. O prazo vai de amanhã (29) até a próxima sexta-feira (3).