Com dois de Hulk, Atlético-MG bate o Fluminense e pode ser campeão na terça

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense bem que tentou colocar água no chopp na festa do torcedor do Atlético-MG, mas o Alvinegro respondeu à altura os cânticos de que o "Galo é o time da virada, o Galo é o time do amor", que ecoaram das arquibancadas durante boa parte do jogo. A equipe de Cuca venceu o Fluminense, de virada, por 2 a 1, neste domingo (28), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com dois gols marcados por Hulk, o Atlético pode comemorar na terça-feira (30) o título de campeão brasileiro, desde que o Flamengo não vença o Ceará, em jogo marcado para o Maracanã, às 20h (de Brasília). Manuel descontou para o Fluminense.

O resultado deixou o Atlético com 78 pontos e segue isolado na ponta da tabela. O Fluminense, por outro lado, estacionou nos 51 e encerrou a sequência de duas vitórias consecutivas na competição.

O Atlético volta a campo na próxima quinta-feira (2), contra o Bahia, às 19h, em jogo atrasado da 32ª rodada. Já o Fluminense pega também o Bahia, no próximo domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Cronologia do jogo

O Atlético voltou a ter um trio de atacantes com Nacho como opção de meio-campo para o segundo tempo. No início da primeira etapa, o time de Cuca apostou mais nos contra-ataques, mas sem criar chances claras de gol.

A partir dos 30 minutos, no entanto, o Atlético partiu para a pressão embalado pela torcida, criando as melhores oportunidades, enquanto o Fluminense se acuava.

Em cobrança de pênalti, Hulk marcou o seu e colocou o Atlético no jogo de vez. Não satisfeito, foi dele o gol da virada após sofrer falta e cobrar com perfeição fazendo um golaço no Mineirão. Os gols também aumentaram a vantagem do jogador na briga pela artilharia. São 17 gols do atacante alvinegro contra 13 de Michael.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2x1 FLUMINENSE

Motivo: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 28/11/2021

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Nathan Silva, Allan, Keno, Junior Alonso e Jair (Atlético). Samuel Xavier, David Braz (Fluminense).

Gols: Hulk (Atlético). Manoel (Fluminense).

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Tche Tchê, aos 23 do segundo tempo), Jair e Zaracho; Hulk, Diego Costa (Vargas, aos 21 minutos do segundo tempo) e Keno (Nacho aos 29 minutos do segundo tempo). Técnico: Cuca.

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, David Braz e Marlon; Wellington, André (Cazares, aos 22 minutos do segundo tempo) e Yago Felipe; Luiz Henrique (Matheus Martins aos 33 minutos do segundo tempo), Caio Paulista (Arias, aos 23 do segundo tempo), Fred (Bobadilla, aos 23 minutos do segundo tempo). Técnico: Marcão.