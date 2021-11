Corinthians bate Athletico e fica perto de vaga direta na Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians do técnico Sylvinho tem desempenhos distintos no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Longe de casa, a equipe tem sofrido com a falta de ofensividade e já amarga oito partidas sem vitória. Como mandante, o time vem apresentando bom futebol e soma oito vitórias consecutivas.

Neste domingo (28), a equipe alvinegra ampliou a invencibilidade na Neo Química Arena ao vencer o Athletico por 1 a 0, diante de mais de 37 mil torcedores.

A vitória deixa o clube paulista próximo da classificação direta para a Copa Libertadores do ano que vem. O time chegou aos 56 pontos e se mantém em quarto lugar --os cinco melhores colocados garantem vaga na fase de grupos do torneio internacional.

O técnico Sylvinho, que vem sendo bastante criticado, ganha respiro para a reta final do Nacional. Com a chegada de reforços importantes ao longo da competição, o Corinthians passou a encarar a classificação para a Libertadores como obrigação.

Contra o Athletico, o Corinthians sofreu com a boa marcação da equipe adversária e não teve a mesma intensidade do clássico contra o Santos, no dia 21, a última partida em seu estádio antes do confronto deste domingo.

Em todo o primeiro tempo, o clube alvinegro só teve uma oportunidade clara de gol, em chutou rasteiro de Jô que acertou a trave após bom passe de Renato Augusto.

Apesar da pouca criatividade, o controle da primeira etapa foi todo corintiano. Foram 12 finalizações do time de Sylvinho, contra apenas 3 do adversário, segundo o site de estatísticas Footstats. A posse de bola ficou em 63,7% contra 36,2 para o time da casa.

No segundo tempo, a entrada de William deu mais velocidade ao setor ofensivo, e o Corinthians chegou ao gol em pênalti polêmico convertido por Fábio Santos, aos 19 minutos. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli viu toque de mão de Marcinho, que deu carrinho dentro da área. O juiz não foi chamado pelo VAR para revisar o lance, muito contestado pelos jogadores do Athletico.

Em vantagem, o Corinthians só administrou o placar que, indiretamente, ajudou o rival São Paulo. A equipe tricolor venceu o Sport neste sábado (27) e se afastou do Athletico, que permanece com 41 pontos na tabela, na 15ª colocação.

A equipe paranaense, campeão da Copa Sul Americana e finalista da Copa do Brasil, tentará afastar o risco de rebaixamento no Brasileiro contra Cuiabá, Palmeiras e Sport --as partidas acontecem nos dias 3, 6 e 9 de dezembro, respectivamente.

Já o próximo compromisso do Corinthians no Brasileiro é contra o Grêmio, no domingo (5), também na Neo Química Arena. A equipe gaúcha enfrenta o São Paulo na quinta (2) e poderá chegar à partida contra o clube do Parque São Jorge já rebaixada.

Depois, o Corinthians encerra a sua participação no campeonato no dia 9 contra o Juventude, que também briga contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

Corinthians 1x0 Athletico-PR

Data: 28/11/2021

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Hora: 16h (de Brasília)

Cartões amarelos: Gabriel, Gil, Fagner, Fábio Santos e João Victor (Corinthians); Christian, David Terans e Thiago Heleno (Athletico-PR)

Gols: Fábio Santos, do Corinthians, aos 19 minutos do 2º tempo.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Xavier), Du Queiroz (Roni), Gabriel Pereira (Willian), Renato Augusto e Roger Guedes; Jô (Gustavo Mosquito). Técnico: Sylvinho.

ATHLETICO-PR

Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nico Hernández (Nicolas); Marcinho, Erick, Cittadini (David Terans) e Abner (Bissoli); Nikão, Christian e Pedro Rocha. Técnico: Alberto Valentim.