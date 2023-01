Estrangeiros do São Paulo jogam em média menos de 45 min

Ferraresi vinha jogando 100% do tempo até romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito contra o Palmeiras.

O técnico Rogério Ceni conta com oito jogadores de fora do Brasil em seu elenco: os zagueiros Ferraresi, Alan Franco e Arboleda, o lateral Orejuela, os volantes Jhegson Méndez e Gabriel Neves, o meia Galoppo e o atacante Calleri.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os oito estrangeiros do São Paulo jogaram 209 minutos, em média, após cinco partidas do clube até aqui na temporada 2023. A média por jogo é de 42 minutos.

